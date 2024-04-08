На Харківщині заочно судитимуть «правоохоронця», який працював на ворога в захопленому Вовчанську

Жешканець Вовчанської територіальної громади під час захоплення російськими військовими Вовчанська свідомо пішов на співпрацю з ворогом та вирішив побудувати карʼєру «правоохранителя».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У червні 2022 року колаборант добровільно зайняв посаду «оперуповноваженого відділення карного розшуку Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ Військової цивільної адміністрації в Харківській області».

«Народний міліціонер» проводив незаконні обшуки у людей та складав процесуальні документи у відповідності до російського законодавства. Вказані заходи проти українців на окупованій території здійснювалися ним під виглядом нібито охорони громадського порядку.

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі колаборант переховується від українського правосуддя на території рф, його оголошено у розшук. Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости