У Харкові затримали інженерів-проєктувальників, які за гроші з рф допомагали підключити Запорізьку АЕС до «росатома»

У результаті багатоетапної спецоперації СБУ затримала у Харкові шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський «росатом».

Таким чином кіберфахівці Служби безпеки зірвали спроби «росатома» отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, на замовлення корпорації з рф підозрювані розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій. Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

Також представники «росатома» планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф.

Служба безпеки завчасно викрила ворожих пособників, «покроково» задокументувала їхні злочинні дії і затримала на етапі підготовки проектної документації для агресора.

За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проектної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича – власника російської компанії, яка виконує підряди «росатома».

Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту. До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

За співпрацю з окупантами фігуранти одержували з росії винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми і передавали їх проектантам.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Агентство Телевидения Новости