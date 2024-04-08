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У Харкові патрульні затримали підозрюваного у грабежі
Вчора ввечері, під час патрулювання Салтівського району міста, патрульні отримали виклик про грабіж: на проспекті Тракторобудівників на чоловіка напав невідомий, наніс жертві тілесні ушкодження, відібрав мобільний телефон та втік.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили в нього мобільний телефон, який належав заявнику.
Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.