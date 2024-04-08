У Харкові патрульні затримали підозрюваного у грабежі

Вчора ввечері, під час патрулювання Салтівського району міста, патрульні отримали виклик про грабіж: на проспекті Тракторобудівників на чоловіка напав невідомий, наніс жертві тілесні ушкодження, відібрав мобільний телефон та втік.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили в нього мобільний телефон, який належав заявнику.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости