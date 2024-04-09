СБУ затримала російську інформаторку, яка готувала нові обстріли Харківщини

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли новим ударам рф по лініях оборони та об’єктах «Укрзалізниці» на Харківщині. Ключовими цілями рашистів були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи ЗСУ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідчих, для коригування обстрілів окупанти залучили свою інформаторку – жительку Харківщини, яка працювала на російську розвідку. За вказівкою агресора вона мала виявити і позначити на ґуґл-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів.

Крім того фігурантка намагалась стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією. За координатами ворожої поплічниці загарбники планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб.

У разі вогневого ураження по потенційних цілях окупанти сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ.

Після російського авіаудару фігурантка мала «прозвітувати» агресору про точність «прильотів», а потім отримати подальші інструкції для «евакуації» до рф. Однак кіберфахівці Служби безпеки своєчасно викрили агентку, зірвали плани ворога та заблокували втечу зловмисниці до країни-агресора.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення місць базування та переміщення українських військ.

За даними слідства, зловмисниця працювала на окупантів через «зв’язкового». Ним виявився її рідний брат з Донецька – бойовик окупаційного угруповання рф на східному фронті. Щоб зафіксувати і передати йому «потрібні» геолокації, інформаторка обходила місцевість, а після повернення додому позначала розвіддані на електронних картах з описом об’єктів. Комунікацію між собою підтримували за допомогою анонімного чату у месенджері.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі затримана перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости