«До наступної зими мінімізувати ризики для енергосектору» – Шмигаль

Після масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України постала задача мінімізації ризиків та забезпечення надійного енергопостачання.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 9 квітня, пише Кореспондент.

«Ще один важливий виклик сьогодні – це енергетична безпека. Ворог здійснив низку інтенсивних атак на об’єкти енергетики. Насамперед ідеться про теплову генерацію», – сказав він.

За словами Шмигаль, «завдання – до наступної зими мінімізувати ризики для енергосектору, зробити так, щоб в українців у домівках було світло та тепло, а підприємства працювали безперебійно».

Шмигаль назвав три основні вектори діяльності уряду у цьому напрямку. Першим з них є ремонти й залучення допомоги від партнерів.

«Великі надії покладаємо на Фонд підтримки енергетики України, куди наші міжнародні партнери зробили внесків на понад 405 млн євро», – зазначив він.

Другий напрямок – децентралізація генерації. Мова йде про створення десятків малих розосереджених об’єктів замість великих вразливих до атак електростанцій.

«Розгортаємо мережу когенераційних установок, які підтримають роботу критичної інфраструктури громад. Будемо нарощувати інтенсивність робіт у цій сфері», – зазначив Шмигаль.

Третій напрямок, за його словами, це посилення ППО. Тут Україна також звертається за допомогою до партнерів.

Агентство Телевидения Новости