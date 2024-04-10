На Харківщині судитимуть чергового поплічника окупантів

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації селища Борова Ізюмського району безробітний чоловік свідомо пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

У травні 2022 року він обійняв посаду «помічника оперативного чергового чергової частини пункта поліції №1 (дислокація селища Борова) Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Серед обовʼязків колаборанта було патрулювання населеного пункту, незаконне затримання та конвоювання проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, учасників АТО/ООС тощо.

Нині чоловік переховується від українського правосуддя на території рф. Його оголошено у розшук.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости