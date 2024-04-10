Стверджував, що Харків – російське місто: СБУ повідомила про підозру 35-річному прихильнику рф

Кіберфахівці СБУ встановили, що 35-річний харків’янин розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для розповсюдження протиправних матеріалів зловмисник використовував російські канали у мережі Телеграм. Чоловік поширював дописи, у котрих стверджував, що у Харкові багато людей чекають на росію і окрім росії надіятись немає на кого. У одному із дописів агітатора сильно обурило те, що українських військових радісно зустрічають у звільнених населених пунктах.

Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости