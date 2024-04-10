13 років за ґратами: у Харкові вітчим намагався вбити падчерку з її чоловіком

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова 65-річного чоловіка визнано винним у закінченому замаху на вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 8 жовтня 2022 року в одній з квартир по вулиці Кошкіна у Харкові чоловік хотів вкоротити віку своїй падчерці та її чоловіку, разом з якими мешкав.

Між зловмисником і його родичами регулярно виникали конфлікти на побутовому ґрунті. Після чергової сварки жінка разом зі своїм чоловіком лягли спати, а от вітчим затаїв образу.

Взявши кухонний ніж, уночі він зайшов у кімнату, де спали потерпілі, та вдарив ножем 39-річного чоловіка у грудну клітину, а потім завдав удару 33-річній жінці в живіт. Прокинувшись і намагаючись захиститись, падчерка зловмисника схопила лезо ножа руками та спробувала вихопити його з рук нападника.

Потерпілому, який намагався врятувати дружину, вдалось вибити ніж з рук зловмисника, вибігти разом з нею до загального коридору та покликати сусідів. Невдовзі на місце події прибули правоохоронці й затримали нападника, а також лікарі, які надали медичну допомогу потерпілим.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою лише частково і заявив, що не мав наміру вбивати потерпілих.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости