У Харкові до п’яти років позбавлення волі засудили телефонного шахрая

Телефонного шахрая, який діяв на Харківщині з літа 2023 року, відправили за ґрати на 5 років. Жертвами зловмисника стали 12 довірливих громадян.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, раніше неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство, мешканець селища Савинці Ізюмського району продовжив злочинну діяльність.

Зловмисник, починаючи з липня минулого року, дзвонив потерпілим та, представляючись їхнім родичем або знайомим, який перебуває в лікарні, просив переказати йому кошти на лікування. Зловмисник давив на жалість і маніпулював, тож частина його жертв, будучи введеними в оману, здійснювала грошові перекази на картку шахрая.

Однак у деяких випадках він занадто наполегливо вимагав виконати його прохання, тож деякі співбесідники змогли вчасно розпізнати обман і зберегти гроші на рахунку.

Шахрай діяв і за іншою схемою. Так, перебуваючи біля банкомату, він ввів номер телефону одного з потерпілих та, подзвонивши йому і представившись знайомим, попрохав продиктувати чотири цифри, які мали надійти тому в смс-повідомленні. Довірливий чоловік продиктував цю інформацію зловмиснику і, як наслідок, зловмисник зміг зняти готівку з чужої картки.

Усього шахрай встиг вчинити 12 епізодів злочину. Сума шкоди, завданої кожному з потерпілих, варіюється від 500 до 5000 гривень. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину.

За підтримання публічного обвинувачення Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним чоловіка у шахрайстві, у тому числі вчиненому повторно і з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Вирок суду набрав чинності.

Агентство Телевидения Новости