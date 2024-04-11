Затримано харків’янина, який «продавав» через інтернет неіснуючі товари та ошукав майже 70 людей

34-річного харків’янина підозрюють в шахрайстві: чоловік «продавав» неіснуючі товари в інтернеті та ошукав майже 70 громадян.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж 2022 року харків’янин розміщував на сайті безкоштовних інтернет-об’яв оголошення про продаж різних речей — побутової техніки, меблів, товарів для дітей, музичних інструментів тощо.

Коли потенційні покупці відгукувались на оголошення, чоловік повідомляв про необхідність переказати йому передоплату і давав номер банківської картки. При цьому наміру відправляти товар він не мав.

Будучи введеними в оману, покупці погоджувались на умови «продавця» і переказували йому гроші, однак одразу після цього зловмисник переставав виходити на зв’язок.

На теперішній час встановлено майже 70 осіб, ошуканих шахраєм. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим, складає близько 150 тис. гривень.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости