Викрито організовану групу: розкрали 160 млн грн, спрямованих на відновлення Харкова

НАБУ і САП викрили організовану групу, створену у 2022 році з метою заволодіння державними коштами та коштами міжнародних партнерів України, які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Про це повідомляє НАБУ.

Як встановило слідство, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.

Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.

Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури.

Наразі про підозру повідомили 7 особам:

лідеру організованої групи;першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності організованої групи та інших осіб, які сприяли вчиненню злочину.

Агентство Телевидения Новости