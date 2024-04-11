Вимагав 90 тис. грн за ненакладення арешту на майно підприємства: у Харкові затримали держслужбовця

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру державному виконавцю за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний — посадовець регіональної Державної виконавчої служби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаному відділі перебуває виконавче провадження про стягнення з комунального підприємства на Харківщині заборгованості за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення на загальну суму майже 6,5 млн гривень.

Посадовець «запропонував» компанії вирішити питання по-мирному. За це ділок оголосив суму у 90 тисяч гривень.

Він почав шантажувати та вимагати гроші з комунального підприємства, погрожуючи тим, що накладе арешт на їхнє майно, рахунки тощо.

9 квітня 2024 року правоохоронці затримали посадовця виконавчої служби під час отримання обумовленої суми.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються всі фігуранти вказаного кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости