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На Харківщині затримали розкладника психотропів

На Харківщині затримали розкладника психотропів

9 квітня співробітники поліції міста Чугуїв помітили чоловіка, який фотографував місцевість.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

В ході проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у нього згортки з невідомою речовиною та мобільний телефон з фотографіями схованок.

Загалом правоохоронці знайшли 31 облаштоване місце з психотропом для потенційних покупців, вилучено 35 згортків з наркотичним засобом.

Експертиза встановила, що вилучена речовина є небезпечним синтетичним наркотиком відомим як PVP.

Слідчі Чугуївського РУП повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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