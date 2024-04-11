На Харківщині затримали браконьєра: «нарибалив» на кримінальну статтю

10 квітня поліцейські спільно з представником рибоохоронного патруля поблизу річки Оріль Красноградського району вилучили у 56-річного порушника човен, знаряддя для вилову та близько 20 кілограмів риби, серед яких сріблясті й золоті карасі, щука.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За підрахунками правоохоронців, сума завданих збитків державі склала близько 50 тисяч гривень.

За даним фактом дізнавачем Красноградського РВП повідомлено чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

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