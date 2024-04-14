У Харкові патрульні затримали підозрюваного в коригуванні обстрілів міста

Харківські патрульні затримали та передали слідчим чоловіка, у якого в телефоні було знайдено фото критичної інфраструктури, наслідків обстрілів та переписка з російськими абонентами.

Про це повідомив перший заст. начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У Харкова під час патрулювання поліцейські звернули увагу на підозрілого громадянина, поведінка якого здалася патрульним дивною: чоловік був надмірно уважний до оточення, особливо до людей у формі, та намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями.

Під час перевірки в чоловіка було вилучено планшет із цікавими замітками, фотографіями критичної інфраструктури, наслідків обстрілів цих об’єктів, а також переписками з російськими абонентами.

«Понад два роки повномасштабної війни, знищені долі багатьох тисяч людей, знищені цілі міста нашої держави, а такі от індивідууми все ще є серед нас. Далі будуть слідчі дії та робота Служби Безпеки України», – написав Білошицький.

Агентство Телевидения Новости