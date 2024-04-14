У Харкові п’яний водій скоїв ДТП та втік з місця

13 квітня харківські патрульні отримали виклик про ДТП без травмованих на провулку Рогатинському: водій авто ВАЗ здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai та втік з місця ДТП.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Поліцейські відшукали громадянина. У нього вбачались явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час спілкування чоловік поводив себе агресивно, порушував громадський порядок та образливо чіплявся до громадян. На зауваження інспекторів громадянин не реагував. Тому патрульні затримали чоловіка для подальшого складання адміністративних матеріалів та припинення правопорушення.

Водій пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою газоаналізатора Drager, результат якого склав 2,66 проміле. Це перевищення допустимої позначки в понад 13 разів.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст. 173 (Нецензурна лайка в громадському місці та образливе чіпляння до громадян) та ст. 185 (Злісна непокора законним вимогам поліцейського) КУпАП.

Надалі складeні протоколи пeрeдадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости