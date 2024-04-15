СБУ затримала колишню співробітницію «Укрпошти», яка працювала на окупантів на Харківщині
Служба безпеки України затримала очільницю окупаційної «філії роспошти», яка діяла під час окупації частини Харківської області. Зловмисницею виявилась колишня працівниця одного з відділень «Укрпошти» у захопленому на той час місті Ізюм.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Поштарка запропонувала рашистам свою допомогу у війні проти України, за що отримала «призначення» до окупаційної адміністрації рф. Там вона стала очільницею місцевої «філії роспошти». В рядах загарбницької установи, фігурантка організовувала адресну розсилку пропагандистських газет країни-агресора по домівках мешканців громади.
Також колаборантка змушувала своїх підлеглих роздавати примірники російських «видань» прямо у приміщенні захопленого відділення пошти. Крім того, зловмисниця намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із кремлівською символікою.
Після звільнення міста вона «залягла на дно» і таким чином сподівалася уникнути правосуддя. Але СБУ задокументувала злочини фігурантки, розшукала її та затримала.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.