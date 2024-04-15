У Харкові майже 1,8 млн гривень повернули в бюджет: незаконно підвищена ціна на електроенергію

Суд задовольнив позовну заяву керівника Новобаварської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю товару та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів у сумі майже 1,8 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що комунальним підприємством «Підземне місто» оголошено про проведення процедури закупівлі електричної енергії.

За результатом проведення торгів переможцем вказаного аукціону обрано ТОВ, з яким надалі було укладено договір.

Сторони дійшли згоди щодо ціни електричної енергії за 1 кВт-год, визначивши її у розмірі 2,4791 грн з ПДВ. Проте надалі були укладені додаткові угоди, якими була підвищена ціна на електроенергію майже на 2,5 грн за 1 кВт-год, а обсяг постачання електричної енергії зменшено.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Своєю чергою, укладання додаткових угод, правовою підставою зміни ціни в яких визначено п. 2 та п. 7 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зумовили зміну істотних умов договору про закупівлю, а саме незаконне збільшення ціни за одиницю товару понад 10% від ціни, визначеної в договорі.

Цінові довідки Харківської торгово-промислової палати, якими серед іншого постачальником обґрунтовано укладання додаткових угод, за своїм змістом лише відображають середньозважені ціни на електричну енергію як товар, станом на певні проміжки часу або певні дати та мають довідковий характер.

Таким чином, ТОВ незаконно отримало майже 1,8 млн грн бюджетних коштів від КП «Підземне місто».

Вказані порушення стали підставою для звернення прокурора до суду.

Рішенням Господарського суду Харківської області позовна заява задоволена у повному обсязі. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости