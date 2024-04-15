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Харківські патрульні за вихідні затримали 14 підозрюваних в зберіганні наркотиків

Харківські патрульні за вихідні затримали 14 підозрюваних в зберіганні наркотиків

За минулі вихідні харківські патрульні виявили 14 громадян, які мали з собою наркотичні речовини. Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Обставини та мету придбання речовин встановлюватимуть слідчі.

Загалом за минулі вихідні патрульні опрацювали 526 викликів, виявили 37 водіїв з ознаками сп’яніння, зафіксували 645 адмінправопорушень, з яких 551 порушення ПДР. Також інспектори притягнули до відповідальності 146 пішоходів за порушення ними ПДР.

Агентство Телевидения Новости

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