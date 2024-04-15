Розповсюджував наркотики в Шевченківському районі Харкова: злодія затримано
Харківські поліцейські викрили чоловіка, який займався розповсюдженням наркотиків.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Зловмисник розкладав «закладки» в Шевченківському району міста Харкова. 11 квітня під час патрулювання співробітники Харківського РУП №3 виявили чоловіка, який поводився підозріло.
В результаті особистого огляду у нього виявили згорток з кристалічною речовиною білого кольору. Правоохоронці встановили, що затриманий займався розповсюдженням наркотиків та вже розклав сім таких згортків по території району.
Оперативники знайшли так звані «закладки» та вилучили речові докази, а саме наркотичні засоби. За висновком експертизи вилученою речовиною є наркотик, відомий під назвою «метадон».
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході подальшого слідства встановлено особу зловмисника.
Ним виявився 44-річний місцевий житель. Він працював на Інтернет-крамницю з продажу наркотичних засобів «закладчиком».
Слідчі Харківського РУП №3 за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.