Розповсюджував наркотики в Шевченківському районі Харкова: злодія затримано

Харківські поліцейські викрили чоловіка, який займався розповсюдженням наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Зловмисник розкладав «закладки» в Шевченківському району міста Харкова. 11 квітня під час патрулювання співробітники Харківського РУП №3 виявили чоловіка, який поводився підозріло.

В результаті особистого огляду у нього виявили згорток з кристалічною речовиною білого кольору. Правоохоронці встановили, що затриманий займався розповсюдженням наркотиків та вже розклав сім таких згортків по території району.

Оперативники знайшли так звані «закладки» та вилучили речові докази, а саме наркотичні засоби. За висновком експертизи вилученою речовиною є наркотик, відомий під назвою «метадон».

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході подальшого слідства встановлено особу зловмисника.

Ним виявився 44-річний місцевий житель. Він працював на Інтернет-крамницю з продажу наркотичних засобів «закладчиком».

Слідчі Харківського РУП №3 за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости