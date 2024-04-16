У Харкові п’яний водій пропонував патрульним 100 доларів США

Вчора, 15 квітня, на вулиці Героїв Праці патрульні зупинили авто Skoda за порушення ПДР.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

Інспектори повідомили водію, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Чоловік під час спілкування почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США.

Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Натомість чоловік вирішив сісти у службове авто та залишити там гроші.

Патрульні відреагували на такі дії викликом слідчо-оперативної групи. Надалі оцінку його діям нададуть слідчі.

Патрульні склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від оглядів на стан алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости