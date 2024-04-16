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За тиждень у Харкові на грип та ГРВІ захворіло майже тисяча людей

За тиждень у Харкові на грип та ГРВІ захворіло майже тисяча людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 8 по 14 квітня захворіла 951 особа, з них 51% – діти.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, минулого тижня було зареєстровано 30 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 та два випадки захворювання на грип (обидва – у дітей). 

Показник захворюваності становить 67,2 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 84% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізовано 40 осіб, з них одну – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 45% – діти до 17 років.

Агентство Телевидения Новости

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