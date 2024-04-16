Двоє людей постраждали внаслідок авіаудару по селищу Золочів на Харківщині

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

16 квітня близько 14:20 військові росії здійснили обстріл селища Золочів Богодухівського району. Попередньо, удар був нанесений керованою авіабомбою.

В результаті обстрілу зафіксовано влучання в будівлю пошти. Постраждали двоє цивільних громадян: 50-річний чоловік та 57-річна жінка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости