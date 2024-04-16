Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:25
Просмотров: 62

Двоє людей постраждали внаслідок авіаудару по селищу Золочів на Харківщині

Двоє людей постраждали внаслідок авіаудару по селищу Золочів на Харківщині

Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

16 квітня близько 14:20 військові росії здійснили обстріл селища Золочів Богодухівського району. Попередньо, удар був нанесений керованою авіабомбою.

В результаті обстрілу зафіксовано влучання в будівлю пошти. Постраждали двоє цивільних громадян: 50-річний чоловік та 57-річна жінка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 