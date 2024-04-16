Зеленський підписав закон про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав урядовий законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».

Як пише Gazeta.UA, про це повідомив сайт Верховної Ради.

Закон про мобілізацію набуде чинності через місяць після підписання президентом, повідомили NV.

Тобто закон набере чинності 16 травня 2024 року.

Згідно із законом, підлягають мобілізації тільки за бажанням:

особи з інвалідністю (на військову службу за контрактом);

особи, звільнені з полону;

особи віком до 25 років, які пройшли базову загальну військову підготовку або базову військову службу.

Звільнені строковики переходять у мобілізаційний ресурс. Базова військова служба починається з 1 вересня 2025 року.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть у добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців.

Агентство Телевидения Новости