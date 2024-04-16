Боксери Харківщини здобули нагороди чемпіонату Європи з боксу серед молоді

Спортивний захід відбувся з 2 по 14 квітня в Хорватії.

Про це повідомляє ХОВА.

Участь у змаганнях взяли 330 спортсменів з 33 країн, а за їх підсумками збірна України здобула 8 золотих, 8 срібних, 6 бронзових медалей та посіла перше загальнокомандне місце.

Вагомий внесок у загальну перемогу зробили боксери Харківської області, які вибороли 2 золоті та 2 срібні медалі. На чемпіонаті Україну та Харківщину представляли чотири спортсмени та усі четверо дійшли до фіналу змагань.

У ваговій категорії до 51 кг чемпіоном Європи серед молоді став Максим Зіменко. У фіналі він переміг суперника з Вірменії. Також Максима було визнано кращим боксером чемпіонату Європи.

Микола Лактіонов став чемпіоном Європи у вазі до 86 кг, здолавши у фіналі, достроково, в першому раунді боксера з Болгарії.

Крім того, Микола Лактіонов та Максим Зіменко виконали нормативи майстрів спорту міжнародного класу.

Ще два харків’янина поступились своїм суперникам у фіналах та посіли другі місця. Олександр Звєрєв у ваговій категорії до 48 кг зазнав поразки від суперника з Азербайджану, а Богдан Челдик у вазі до 60 кг програв «золото» болгарину.

Агентство Телевидения Новости