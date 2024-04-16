На всеукраїнських олімпіадах харків’яни стали переможцями та призерами

Харківські школярі стали переможцями та призерами всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії, біології, мови іврит та єврейської літератури.

Олімпіада з астрономії, в якій взяли участь 70 школярів з 22-х областей України, відбулася з 31 березня по 5 квітня у Львові, повідомляє Харківська міськрада.

До складу команди Харківської області увійшли троє учнів. За результатами змагань дипломом ІІІ ступеня та спеціальною відзнакою «Кмітлива планетологиня» була нагороджена Марія Пчолкіна, учениця Харківського ліцею №173.

Олімпіада з біології пройшла 8-12 квітня також у Львові.

У ній взяли участь понад 120 школярів. Харківську область представляли шестеро учнів закладів освіти міста, двоє з яких стали призерами змагань. Так, Олексій Лохман, учень Харківського ліцею №107, та Дар’я Зінченко, учениця Харківського ліцею №46, були нагороджені, відповідно, дипломами ІІ та ІІІ ступенів.

Фінальний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з івриту та єврейської літератури відбувся 9-11 квітня в дистанційному форматі.

Харків представляли два учасники, й один з них – учень Харківського ліцею №170 Денис Баренбойм – став переможцем олімпіади.

Агентство Телевидения Новости