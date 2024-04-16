На відбудову України ПАРЄ закликала передати заморожені активи росії

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок, 16 квітня, закликала передати заморожені російські активи на відбудову України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на онлайн-трансляцію засідання ПАРЄ.

Що передбачає резолюція:

створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи для всебічного відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам, зокрема Україні внаслідок агресії РФ;активну співпрацю держав у якнайшвидшій передачі наявних активів росії до створеного міжнародного механізму компенсації;створення міжнародного трастового фонду, куди будуть передані на зберігання всі російські державні активи;створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів, поданих Україною та постраждалими суб’єктами, а також фізичними та юридичними особами, які вимагають відшкодування збитків, завданих агресією рф.

Асамблея закликає розширити дію резолюції й на активи російських олігархів в ЄС, які співпрацюють із Кремлем.

Агентство Телевидения Новости