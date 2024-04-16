З 2025 року базова військова підготовка обов’язкова для студентів

З 1 вересня 2025 року усі студенти зобовʼязані проходити базову військову підготовку.

Ця норма передбачена законом №10449 про посилення мобілізації, повний текст якого опублікований на сайті Верховної Ради України, пише Фокус.

Йдеться про загальновійськову і фахову підготовку, яка у воєнний час триватиме три місяці. Ті, хто пройшли таку підготовку, не будуть призвані до лав ЗСУ під час мобілізації, поки не досягнуть 25 років.

Згідно з текстом закону, базова загальновійськова підготовка, визначена статтею 10¹ Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», розпочинається з 1 вересня 2025 року.

для громадян, які здобувають вищу освіту, – в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) – у навчальних частинах (центрах) ЗСУ.

Окрім вишу, її можна пройти в тренувальних центрах ЗСУ. Вона триватиме:

у мирний час – до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка;під час дії воєнного стану – до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка.

Проходити базову військову підготовку можуть і жінки, але виключно добровільно. Для цього вони, повинні бути придатні за станом здоровʼя і досягнути 18-річного віку.

Агентство Телевидения Новости