Суддю з Харківщини, якого обвинувачують у державній зраді, звільнили з посади

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення з посади судді Балаклійського районного суду Харківської області, якого обвинувачують у державній зраді.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Харківською обласною прокуратурою було подано дисциплінарну скаргу стосовно судді Балаклійського районного суду Харківської області. 16 квітня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про його звільнення на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

За версією слідства, голова райсуду у квітні 2022 року виїхав з Балаклії до окупованого м. Куп’янськ, де і почав будувати собі «кар’єру» при російських загарбниках.

Він добровільно обійняв посаду «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у так званій «ВГА Харьковской области». На новій посаді зрадник надавав людям юридичні консультації щодо законодавства рф, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою.

Фігурант втік на територію рф, його оголошено у розшук. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо судді за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Справу розглядає Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Дисциплінарний проступок судді характеризується особливою тяжкістю, оскільки посягає на основоположні цінності, на яких ґрунтується судова система та які є важливими для кожної держави загалом. Наслідком таких дій є підрив авторитету правосуддя та суспільної довіри до суду.

Згідно з п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України та ст. 115 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

«Ураховуючи викладене, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя доходить висновку, що означені дії судді в умовах збройної агресії росії, особливо з огляду на його правовий статус судді, голови суду та взяті ним зобов’язання, не мають жодних виправдань, є жахливими та катастрофічними для авторитету правосуддя. Вказане безумовно свідчить про порушення присяги судді, яку він склав Українському народові, порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя. Отже, є всі підстави для висновку про вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку та застосування до нього дисциплінарного стягнення», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости