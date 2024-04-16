У Харкові видалять радянську символіку з 17 об’єктів: адреси

Затверджено перелік харківських пам’ятників та пам’ятних знаків із радянською символікою, що підлягають демонтажу або вилученню з публічного простору: в списку 17 об’єктів.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

В документі вказано, що виконавчі органи Харківської міської ради спільно з підприємствами, установами, організаціями мають вилучити з публічного простору пам’ятники або пам’ятні знаки, що містять символіку російської імперської політики або присвячені особам чи подіям, зазначеним у Законі України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

«Демонтаж (перенесення, вилучення) з публічного простору пам’ятників, пам’ятних знаків, їх окремих елементів, що містять символіку російської імперської політики і внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України або взяті на державний облік, здійснювати з дотриманням процедур, передбачених законодавством про охорону культурної спадщини. Визначити місця зберігання об’єктів, які мають бути переміщені», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости