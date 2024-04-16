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16.04.2024 23:31
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Армія рф вдруге за день скинула КАБ на Золочів

Армія рф вдруге за день скинула КАБ на Золочів

16 квітня близько 22:20 окупанти знову вдарили КАБом по центральній частині селища Золочів Харківської області. 

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Удар прийшовся у асфальтне покриття, в результаті пошкоджено два приватних будинки, розпочалася пожежа. Також пошкоджені електромережі, в частині будинків Золочева відсутнє світло.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, сьогодні вдень, близько 14:20, окупанти нанесли удар по Золочеву керованою авіабомбою. В результаті обстрілу зафіксовано влучання в будівлю «Укрпошти». Постраждали двоє цивільних громадян: 50-річний чоловік та 57-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости

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