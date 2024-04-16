Армія рф вдруге за день скинула КАБ на Золочів
16 квітня близько 22:20 окупанти знову вдарили КАБом по центральній частині селища Золочів Харківської області.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Удар прийшовся у асфальтне покриття, в результаті пошкоджено два приватних будинки, розпочалася пожежа. Також пошкоджені електромережі, в частині будинків Золочева відсутнє світло.
За попередніми даними, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, сьогодні вдень, близько 14:20, окупанти нанесли удар по Золочеву керованою авіабомбою. В результаті обстрілу зафіксовано влучання в будівлю «Укрпошти». Постраждали двоє цивільних громадян: 50-річний чоловік та 57-річна жінка.