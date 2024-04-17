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Влаштувалася на роботу до окупантів: на Харківщині викрили підозрювану в колабораціонізмі

Влаштувалася на роботу до окупантів: на Харківщині викрили підозрювану в колабораціонізмі

Під час захоплення російськими військовослужбовцями міста Купʼянськ на Харківщині 61-річна місцева жителька свідомо допомагала ворогу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Наприкінці червня 2022 року жінка добровільно зайняла посаду «и.о. специалиста сектора документационного обеспечения управления труда и социальной политики ВГА Купянского района Харьковской области».

Серед її обовʼязків були реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, ведення журналу, а також виконання інших доручень окупаційної верхівки.

Після деокупації жінка залишилась у місті та «залягла на дно», обравши позицію «вне политики». Проте правоохоронці викрили колаборантку.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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