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За допомогу ухилянтам завідувачу відділення харківської лікарні загрожує до 5 років тюрми

За допомогу ухилянтам завідувачу відділення харківської лікарні загрожує до 5 років тюрми

У Харкові лікар-офтальмолог, який є завідувачем відділення однієї з харківських міських клінічних лікарень, звинувачують у допомозі військовозобов’язаним ухилятися від призову на військову службу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у травні 2023 року до обвинуваченого звернувся 40-річний чоловік для проходження обстеження у зв’язку з призовом на військову службу. На прохання пацієнта «допомогти» лікар зазначив у медичній документації завідомо недостовірний висновок про наявність у чоловіка вад зору, які унеможливлюють проходження ним військової служби.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідувача відділення міської клінічної лікарні за фактами пособництва в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а також службового підроблення (ч. 5 ст. 27, ст. 336, ч. 1 ст. 366 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення лікаря було відсторонено від посади. Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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