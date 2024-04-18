На 15 років за ґрати відправили харківʼянина, який передав фсб рф дані для нанесення ракетних ударів

Наприкінці 2022 року харків’янин, який працював охоронцем паркувального майданчика, налагодив контакт через месенджер Telegram з оперативним співробітником фсб рф у московській області, який з жовтня 2022 року входить до складу тимчасової оперативної групи російської спецслужби у бєлгородській області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Від росіянина житель Харкова отримав завдання для проведення підривної діяльності проти України, на що погодився. Харківʼянин спілкувався з представником рф виключно у Telegram, листування періодично видаляли, змінювали облікові записи, використовували умовні фрази та позначення.

Чоловік стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їхньої дислокації та проживання, а також маршрути пересування військової техніки. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків. Розвіддані харківʼянин передавав, додаючи медіафайли з прив’язкою до місцевості.

Крім того, агент надавав російському куратору інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.

У березні минулого року правоохоронці викрили зрадника, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У судовому засіданні чоловік пояснив, що народився і виріс в срср, і не вважає, що скоїв злочин. Він також додав, що не може ділити на частини «свою велику батьківщину срср». Своє майбутнє засуджений хоче повʼязати з країною, в якій не буде війни, при цьому для нього не має значення, чи буде це Україна, чи рф.

Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова чоловіку було призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила помʼякшити вирок, проте суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок 60-річному чоловіку, якого визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Агентство Телевидения Новости