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На 15 років за ґрати відправили харківʼянина, який передав фсб рф дані для нанесення ракетних ударів

На 15 років за ґрати відправили харківʼянина, який передав фсб рф дані для нанесення ракетних ударів

Наприкінці 2022 року харків’янин, який працював охоронцем паркувального майданчика, налагодив контакт через месенджер Telegram з оперативним співробітником фсб рф у московській області, який з жовтня 2022 року входить до складу тимчасової оперативної групи російської спецслужби у бєлгородській області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Від росіянина житель Харкова отримав завдання для проведення підривної діяльності проти України, на що погодився. Харківʼянин спілкувався з представником рф виключно у Telegram, листування періодично видаляли, змінювали облікові записи, використовували умовні фрази та позначення.

Чоловік стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їхньої дислокації та проживання, а також маршрути пересування військової техніки. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків. Розвіддані харківʼянин передавав, додаючи медіафайли з прив’язкою до місцевості.

Крім того, агент надавав російському куратору інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.

У березні минулого року правоохоронці викрили зрадника, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У судовому засіданні чоловік пояснив, що народився і виріс в срср, і не вважає, що скоїв злочин. Він також додав, що не може ділити на частини «свою велику батьківщину срср». Своє майбутнє засуджений хоче повʼязати з країною, в якій не буде війни, при цьому для нього не має значення, чи буде це Україна, чи рф.

Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова чоловіку було призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила помʼякшити вирок, проте суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок 60-річному чоловіку, якого визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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