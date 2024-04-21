Вночі у Харкові було виявлено сп’янілого водія-порушника комендантської години

Сьогодні вночі, 21 квітня, під час патрулювання Шевченківського району міста, патрульні зупинили автомобіль Ford за порушення комендантської години.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 3.45 проміле, що в понад 17 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости