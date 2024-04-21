На Харківщині піймали юних любителів графіті: батькам загрожує адмінпротокол

Під час патрулювання Мерефа поліцейськими офіцерами громади спільно з дільничним офіцером поліції було затримано двох юнаків, які розмальовували графіті стіни будинків.

Про це повідомили Поліцейські офіцери громад в Харківській області.

Правоохоронці роз’яснили хлопцям про наслідки такої творчості, а відносно батьків склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости