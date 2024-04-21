Розстріл поліцейських на Вінниччині: підозрюваних затримано

В Одеській області затримали підозрюваних у нападі на поліцейських. 20 квітня двох правоохоронців розстріляли під час виконання службових обов’язків. Один з поранених загинув на місці, його напарника шпиталізували.

Про затримання підозрюваних повідомили в Національній поліції України.

Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів – вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники – двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України «Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків». Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків.

Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції від пораненого інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 Гайсинського райуправління.

Агентство Телевидения Новости