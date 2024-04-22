Відповідала за матеріальну допомогу населенню при окупантах: на Харківщині викрито колаборантку

Під час окупації селища Куп’янськ-Вузловий 52-річна місцева жителька добровільно погодилась працювати на ворога. У серпні 2022 року жінка обійняла посаду «главного специалиста отдела обслуживания граждан отделения Пенсионного фонда Купянского района», про що було видано відповідний наказ.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка переважно займалась прийомом заяв щодо надання так званої «матеріальної допомоги» від окупаційної адміністрації, а також забезпечувала виготовлення тимчасових посвідчень, які жителі використовували для отримання цієї допомоги.

Свої обов’язки жінка виконувала до моменту деокупації, після чого втекла на непідконтрольні території. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости