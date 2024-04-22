Агітував до співпраці з окупантами та набирав людей в «народну поліцію»: колаборанту з Харківщини повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного співробітника окупаційної «поліції» на Харківщині, який перейшов на бік держави-агресорки.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час окупації Ізюма місцевий колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав посаду у незаконному правоохоронному органі – так званій «народній поліції». В окупаційному органі чоловікові спочатку запропонували очолити відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків, а згодом підвищили і призначили в.о. начальника «Ізюмського відділення поліції № 2».

Обіймаючи псевдопосаду, зловмисник чергував на блокпостах, де перевіряв документи громадян та оглядав транспортні засоби, приймав участь у незаконних обшуках місцевих мешканців. Також він допитував місцевих мешканців, щоб отримати необхідну інформацію для окупаційної адміністрації. Встановлено, що чоловік агітував до співпраці з незаконним органом та особисто відбирав кандидатів на роботу у незаконному правоохоронному органі.

Напередодні деокупації колаборант втік з Ізюма разом з російськими загарбниками і наразі переховується від українського правосуддя. Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За такий злочин до винного може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України. Розслідування проводили співробітники Управління СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости