Зарубав знайому матері сокирою: у Харкові за вбивство судитимуть чоловіка

43-річного харків’янина обвинувачують у вбивстві знайомої своєї матері. За даними слідчих, зловмисник зарубав жінку сокирою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, чоловік дізнався, що його матір позичила кошти у своєї знайомої і вирішив пограбувати кредиторку. Взявши із собою сокиру, 21 лютого зловмисник прийшов у гості до потерпілої, яка проживала в одній з квартир по вул. Світлій у Харкові. Чоловік повідомив, що приніс частину боргу і під цим приводом потрапив до помешкання жінки. Дочекавшись моменту, коли вона повернулась до нього спиною, нападник завдав їй шість ударів по голові сокирою, від чого потерпіла впала на підлогу.

Зловмисник перевірив пульс жінки і, переконавшись, що вона не подає ознак життя, обшукав квартиру, намагаючись вирахувати, де лежать гроші. Однак напередодні потерпіла поклала гроші у схованку, яку вбивця не зміг знайти, тож чоловік покинув квартиру, замкнувши двері ключем, який знаходився у замку. Ключ, як і сокиру, зловмисник забрав із собою.

Правоохоронці швидко встановили особу вбивці та викрили його. Чоловіка судитимуть у Московському районному суді м. Харкова. Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактами умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, а також розбою (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости