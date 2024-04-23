На Харківщині під виглядом газовиків діють шахраї

У Харківській області невідомі представляються працівниками газової служби та вимагають кошти за оформлення паперу з перевірки димарів.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

До центрів обслуговування клієнтів Харківської філії «Газмережі» надходять скарги мешканців Харківської області про те, що невідомі особи, представляючись газовиками, пропонують за гроші виписати акти перевірки димоходів без виконання робіт та погрожують відключити газопостачання.

Минулого тижня такі звернення отримані від мешканців Балаклійської, Ізюмської, Чугуївської, Лозівської, Красноградської громад області.

«Звертаємо увагу наших клієнтів: Харківська філія «Газмережі» послуг з перевірки димоходів і вентканалів не надає і, відповідно, не оформлює актів перевірки димарів», – йдеться в повідомленні.

Якщо невідома особа видає себе за працівника «Газмереж», погрожує відключенням газу та вимагає кошти за оформлення акту перевірки димоходів без виконання робіт, рекомендуємо мешканцям Харківської області одразу звертатись до поліції

«Для власної безпеки власник домоволодіння має забезпечити перевірку димовентканалів у своїй оселі. Послуги з перевірки, прочищення, ремонту димоходів надають спеціалізовані організації (так звані пічники). Організацію, яка виконає роботи з перевірки димарів, власник будинку обирає самостійно. Ці послуги не є монопольними», – зазначили в Харківській філії «Газмережі».

Агентство Телевидения Новости