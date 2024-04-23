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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в Харкові та поранив трьох людей

Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в Харкові та поранив трьох людей

За підозрою в стрілянині у Харкові, внаслідок чого було поранено троє людей, затримано 33-річного харків’янина.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Нагадаємо, 22 квітня близько 19:40 до поліції звернувся свідок події та повідомив про стрільбу по вулиці 12 Квітня: вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів.

Поліція встановила особу зловмисника та в ході проведення оперативно-розшукових дій затримала 33-річного харків’янина.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання про затримання чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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