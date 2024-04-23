Внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджено 15 приватних будинків

Внаслідок обстрілу керованою авіабомбою, яку ворог випустив з території рф сьогодні, 23 квітня, були пошкоджені 15 приватних будинків у Салтівському районі.

Про це повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, зараз на місці події працюють комунальні служби та волонтери, які допомагають мешканцям усувати наслідки атаки, зокрема, закривають вибиті контури.

«Вибух сильно налякав людей, бо приліт був дуже близько до житлових будинків. Є різні ступені ушкодження – десь вибиті вікна, десь пошкоджені дахи, у когось – гаражі», – розповів мер.

Також Ігор Терехов повідомив, що мешканцям пошкоджених будинків надається докладна інформація щодо подальшого оформлення компенсації за програмою «єВідновлення». За ці гроші вони зможуть відремонтувати покрівлі, вставити вікна тощо.

Агентство Телевидения Новости