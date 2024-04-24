Вкрали 1,9 млн грн на ремонті ліцею на Харківщині: викрито злочинну групу осіб

За даними слідства, у липні 2023 року між КУ «Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради» та фізичною особою-підприємцем укладено договір підряду.

Угода стосувалась капітального ремонту покрівлі одного з ліцеїв у місті Красноград, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підприємця до тендеру «залучив» його знайомий — посадовець однієї з селищних військових адміністрацій на Харківщині. Саме він організував схему «заробітку» на ремонті навчального закладу.

Фактично ФОП-підрядник взагалі не відвідував вказаний об’єкт будівництва. Повністю роботи по ремонту покрівлі освітнього закладу виконані не були.

Проте до офіційних документів він вніс неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості, а виручені грошові кошти були розділені між учасниками злочинної схеми.

Ділки незаконно заволоділи майже 1,9 млн гривень бюджетних коштів: це підтверджено низкою проведених експертиз.

Правоохоронці викрили фігурантів. Наразі за процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області підприємцю та посадовцю повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Також підприємцю додатково інкриміновано службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости