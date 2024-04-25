Ображав матір та погрожував бабусі: поліція притягнула до відповідальності харків’янина

Зловмисник під час конфлікту штовхнув матір. Жінка з переломом руки була доставлена до медичного закладу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До Харківського районного управління поліції № 1 звернулася 56-річна жінка, яка повідомила про вчинення домашнього насильства. На місце події виїжджали працівники сектору протидії домашньому насильству відділу превенції райуправління.

Поліцейські встановили, що 34-річний чоловік висловлювався нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою матері та 84-річній бабусі в присутності свого малолітнього сина.

В ході конфлікту порушник штовхнув матір, яка в результаті падіння зламала руку.

Щодо кривдника поліцейські склали два протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці винесли терміновий заборонний припис із забороною на вхід та перебування в місці проживання постраждалих осіб.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до двох років.

Поліцейські закликають не замочувати про факти вчинення домашнього насильства та звертатися по допомогу за номером «102».

Агентство Телевидения Новости