Підозрюється жителька Харківщини: годувала окупантів на блокпостах

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 62-річній жінці у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації міста Ізюм місцева мешканка активно підтримувала «русский мир».

Вона публічно висловлювала свою думку, що підтримує дії російських військовослужбовців та чекає на захоплення ними не тільки Харківської області, а й всієї України.

Крім того, вона навіть приходила до російських військових на блокпости та пригощала їх їжею.

Наразі підозрювана переховується від українського слідства у Європі. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Відповідно до вимог КПК України, правоохоронці вручили текст підозри її чоловіку.

Агентство Телевидения Новости