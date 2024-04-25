Харків’янин-рецидивіст за пограбування жінки отримав 7 років за ґратами
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 23-річного чоловіка в грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).
Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Прокурори довели, що харків’янин, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, вкотре порушив закон.
У вересні 2023 року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, знаходився біля будинку по провулку Зерновий у Харкові. У цей час до під’їзду підійшла 47-річна жінка. Наблизившись до неї, чоловік схопив потерпілу за шию. Подолавши таким чином супротив, грабіжник вирвав з рук потерпілої сумку та втік.
Його «здобиччю» став гаманець з готівковими коштами та інші особисті речі потерпілої.
Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.
Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.