Харків’янин-рецидивіст за пограбування жінки отримав 7 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 23-річного чоловіка в грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, вкотре порушив закон.

У вересні 2023 року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, знаходився біля будинку по провулку Зерновий у Харкові. У цей час до під’їзду підійшла 47-річна жінка. Наблизившись до неї, чоловік схопив потерпілу за шию. Подолавши таким чином супротив, грабіжник вирвав з рук потерпілої сумку та втік.

Його «здобиччю» став гаманець з готівковими коштами та інші особисті речі потерпілої.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости