Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:05
Просмотров: 69

На Харківщині за підозрою в колабораціонізмі затримали співробітника «Укрзалізниці»

На Харківщині за підозрою в колабораціонізмі затримали співробітника «Укрзалізниці»

Правоохоронці Харківщини викрили чергового шанувальника «руського миру» – бригадира однієї з колій регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», який мешкає в селі Гракове Куп’янського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дізнанням встановлено, що під час захоплення збройними силами рф Куп’янщини чоловік, який на той момент перебував у селищі Шевченкове, радів приходу так званих «визволителів».

Чоловік стверджував, що «при росії буде порядок і висока заробітна плата», а також агітував своїх колег співпрацювати з представниками держави-агресорки. Зокрема чоловік закликав знайомих влаштовуватись на роботу до так званого «государственного предприятия «Купянская железная дорога», створеного окупантами на матеріально-технічній базі українського підприємства.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області 52-річному чоловіку повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 