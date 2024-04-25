На Харківщині за підозрою в колабораціонізмі затримали співробітника «Укрзалізниці»

Правоохоронці Харківщини викрили чергового шанувальника «руського миру» – бригадира однієї з колій регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», який мешкає в селі Гракове Куп’янського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дізнанням встановлено, що під час захоплення збройними силами рф Куп’янщини чоловік, який на той момент перебував у селищі Шевченкове, радів приходу так званих «визволителів».

Чоловік стверджував, що «при росії буде порядок і висока заробітна плата», а також агітував своїх колег співпрацювати з представниками держави-агресорки. Зокрема чоловік закликав знайомих влаштовуватись на роботу до так званого «государственного предприятия «Купянская железная дорога», створеного окупантами на матеріально-технічній базі українського підприємства.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області 52-річному чоловіку повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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