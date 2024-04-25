Помічнику гауляйтера Козачої Лопані, який «здавав» окупантам учасників АТО, загрожує до 12 років тюрми

Харківські правоохоронці завершили розслідування та направили до суду справу жителя Харківщини, який під час окупації селища Козача Лопань добровільно вирішив допомагати загарбникам: безробітний місцевий житель став «помічником» місцевого гауляйтера.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідчих, обвинувачений «зливав» російським військовослужбовцям адреси проживання учасників АТО та мешканців з активною проукраїнською позицією. Після цього окупанти влаштували «нальоти» потерпілим та проводили у них вдома «обшуки».

Також він «наводив» окупантів на помешкання заможних односельчан. Обвинувачений та російські військовослужбовці «вдирались» до приватних домоволодінь та грабували людей. Награбоване вони ділили між собою. Частину майна окупанти вивозили до рф.

Після деокупації регіону фігурант залишився у селищі, де намагався «залягти на дно» та бути «поза політикою». Наприкінці березня 2023 року правоохоронці викрили чоловіка. Нині він перебуває під вартою.

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости