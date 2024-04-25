У Харкові суд на 10 років відправив в тюрму колаборанта з Ізюма, який очолив комунальне підприємство при окупантах

До 5 років увʼязнення засуджено колаборанта, який очолив підприємство під час захоплення міста Ізюм на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що під час окупації м. Ізюм місцевий житель свідомо пішов працювати на ворога. Наприкінці березня 2022 року він обійняв посаду «директора коммунального предприятия Благоустройство города Изюма».

До повномасштабного вторгнення рф на територію України він працював інженером з безпеки руху КП «Благоустрій міста Ізюма». Проте від російських загарбників отримав стрімке «підвищення».

На «руководящей должности» він проводив наради, надавав працівникам вказівки щодо їх діяльності, приймав на роботу працівників, організовував видачу заробітної плати у російських рублях та виконував інші адміністративно-господарські функції як «директор».

У листопаді 2022 року правоохоронці затримали чоловіка в Ізюмі. До винесення вироку фігурант перебував під вартою. У судовому засіданні він свою вину визнав частково.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 55-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на строк 10 років.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости